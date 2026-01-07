La Roma si rilancia tra Ferguson e Dovbyk. Il Messaggero titola: "Gasp, silenzio polemico"

Il ko con l'Atalanta è ufficialmente archiviato, la Roma si butta alle spalle Bergamo e ritrova la strada della vittoria: è 2-0 a Lecce, targato Ferguson e Dovbyk, i due centravanti più discussi e avvolti da voci continue riguardanti il loro futuro. Ma è un'altra la notizia a provocare domande: "Gasp, silenzio polemico", titola in prima pagina Il Messaggero stamane.

Dopo la gara vinta 2-0 al Via del Mare contro il Lecce, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha scelto di non parlare alle televisioni e in conferenza stampa. Il motivo? Non c'è una versione ufficiale, anche se c'è chi ha ipotizzato possa c'entrare la variabile mercato. Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Capitale, l'allenatore avrebbe in programma nella giornata di mercoledì 8 gennaio un meeting con la proprietà dei Friedkin per fare il punto.