Fiorentina nell'abisso, La Nazione in prima pagina: "Una vergogna storica"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Nazione, con il seguente titolo in taglio alto: "Fiorentina nell'abisso: una vergogna storica". Viola ultimi da soli in classifica, dopo la sconfitta di ieri per 3-1 a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo e la vittoria in serata dell'Hellas contro l'Atalanta.
Vanoli, senza giri di parole, nel post partita: "Al di là di cosa è successo ora negli spogliatoi, dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. Ci hanno creduto più di noi e in campo non abbiamo restituito quanto ci stanno dando. Abbiamo toccato il fondo, adesso è il momento di mettere da parte moduli o schemi ed essere uomini".
