“Gasp alla Scala con voglia di salire. Lazio a caccia di gol”. Così l’apertura del Corriere di Roma

Per la Roma di Gian Piero Gasperini si presenta una chance davvero importante. Questa sera, nel posticipo domenicale della 10ª giornata di Serie A, i giallorossi scenderanno in campo a San Siro per affrontare il Milan.

Complice il passo falso del Napoli contro il Como, la Roma ha ora l’opportunità di compiere il sorpasso e issarsi in vetta alla classifica in solitaria. Un traguardo che darebbe ulteriore fiducia a un gruppo apparso in crescita nelle ultime settimane. “È difficile chiedere di più in termini di punti, anche se per il momento ci è valso soltanto il quinto posto”, ha dichiarato alla vigilia l’allenatore piemontese. “Il nostro compito è continuare a lavorare ogni giorno con intensità, migliorare sotto ogni aspetto e coinvolgere tutti i giocatori nel progetto. Solo così potremo crescere davvero come squadra”.

Lazio che sarà impegnata invece domani sera all’Olimpico contro il Cagliari e chiuderà la decima giornata di campionato. Sarri chiede più gol ai suoi, specialmente a Zaccagni e Isaksen che, complici gli infortuni di Castellanos e Cancellieri sono chiamati al salto di qualità.