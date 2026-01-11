Gasp batte il Sassuolo e torna terzo. Il Messaggero: "Con Koné e Soulé lampi di Roma"

Alla Roma basta una manciata di secondi per stendere il Sassuolo e mettere a segno il secondo successo consecutivo. Termina 2-0 la sfida dell’Olimpico contro il Sassuolo, firmato nella ripresa da Manu Koné e Mati Soulé.

Tre punti molto importanti quelli raccolti da Gian Piero Gasperini, che stacca Como e Bologna e si porta momentaneamente al terzo posto davanti al Napoli, impegnato questa sera nel big match contro l’Inter.

Prima della partita, poi, il ds Massara ha dato anche alcuni importanti aggiornamenti di mercato, in particolare su Raspadori: “Una trattativa che esiste, penso che sia in via di definizione in un senso o nell'altro in tempi piuttosto rapidi. Domani (oggi, ndr) può essere il giorno giusto”. Meno netto, invece, il discorso su Zirkzee, la cui trattativa si è al momento congelata dopo che lo United ha esonerato Amorim.