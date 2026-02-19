Gasperini riabbraccia Koné, Il Romanista oggi in prima pagina: "Manu ciao!"

Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, Il Romanista come titolo principale ha scelto quello riportato di seguito: "Manu ciao!". Koné torna in gruppo e segna nel test amichevole con l'Atletico Lodigiani (vinto 4-0): per le sfide con Cremonese e Juve, Gasp può contare su di lui e sull'abbondanza in mezzo al campo.

Si sta avvicinando il match contro la Cremonese, in programma domenica sera e importante in chiave europea per la Roma e a livello di lotta salvezza per i grigiorossi. Ecco un titolo a riguardo: "Nicola valuta cambi davanti". In ballottaggio anche Vardy, per fare coppia con Djuric nel 3-5-2.