Champions amara per i nerazzurri, Il Gazzettino: "L'Inter crolla con il Bodo"
"Champions: l'Inter crolla con il Bodo": questa è una parte del titolo che oggi Il Gazzettino dedica in prima pagina - e in taglio alto - alle tematiche calcistiche. Nerazzurri sconfitti in trasferta per 3-1 dai norvegesi nell'andata dei playoff: non basta la rete di Pio Esposito, al ritorno a San Siro servirà un'impresa per ribaltare il punteggio.
La prima parte del titolo è invece la seguente: "Il Como blocca il Milan a San Siro". Finisce 1-1 il recupero di campionato: sblocca Nico Paz su errore di Maignan, poi pareggia Leao. Rossoneri a -7 dall'Inter, i lariani agganciano l'Atalanta.
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
