Roma, senti Cassano. Il Messaggero: "Gasp mi piace ma faccia uscire l'aria sporca come Dybala"

A tutto Antonio Cassano! "Gasp mi piace ma faccia uscire l'aria sporca" dice FantAntonio in un'intervista a Il Messaggero. L'ex giocatore della Roma ha elogiato il tecnico giallorosso ma poi non le ha mandate a dire: "Gasperini mi piace da impazzire - ha detto l'ex romanista - È uno che ha idee consolidate ormai da vent’anni. Non mi piace la Roma come gioca oggi, non vedo nemmeno l’uno per cento della sua Atalanta. Spero solo che, con la Champions, possa restare".

C’è il rischio che vada via? "La piazza la conosce meglio di me. Se non arriva quarto, diranno che ha fallito". Secondo Cassano per il salto di qualità servirebbe un repulisti generale, ovvero mettere alla porta quattro-cinque giocatori.

"Sì, fuori dai coglioni: Mancini, Cristante, Dybala e Pellegrini - ha detto - Serve gente giovane, forte, non questi sceneggiatori, che fanno solo cinema, baciano la maglia, si appellano agli amici comunicatori, litigano con tutti, Cristante in campo fa il vigile urbano. In questi anni con loro, la Roma è sempre arrivata sesta e settima. Fuori aria sporca, dentro aria pulita. Tutti fuori dalle scatole".