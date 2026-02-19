Bodo a valanga. La Repubblica: "L'Inter resta gelata e perde pure Lautaro Martinez"
"Bodo a valanga. L'Inter resta gelata e perde pure Lautaro Martinez" scrive quest'oggi La Repubblica nella sua sezione sportiva. Fet, Hauge e Hoth, a cui ha risposto Pio Esposito, hanno condannato l'Inter alla sconfitta sul terreno di gioco del Bodo per 3-1 (stesso punteggio con cui perse anche il Manchester City) nei playoff di Champions League.
Ora si fa dura per il ritorno tra una settimana, servirà un'impresa alla formazione di Chivu, in ansia anche per le condizioni di Lautaro Martinez, uscito attorno all'ora di gioco per un problema al polpaccio.
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
