Nico Paz gela San Siro, poi Leao. La Provincia di Como apre: "Pari show"
In occasione della prima pagina odierna, La Provincia di Como dedica uno spazio alla formazione calcistica cittadina. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ieri il Como è uscito da Milano con un pareggio per 1-1 contro il Milan. Ecco il titolo che riguarda la compagine lariana: "Nico Paz gela San Siro, poi Leao: pari show".
Fabregas a fine partita: "Sono orgoglioso, non tutte le squadre vengono a giocare così al Milan. Però devi capire che quando sei al top top livello, non devi fare nessun errore. L'unica cosa che chiedo io è giocare con identità. Nico Paz bene da falso 9, bene Baturina, Sergi Roberto è come un buon acquisto, settimana prossima dovrebbe tornare Diao".
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
