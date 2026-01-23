Genoa, affare con la Roma. Il Secolo XIX in apertura: "Fatto lo scambio Baldanzi-Venturino"

Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina dedica spazio anche allo sport e al Genoa, che ha chiuso una nuova trattativa con la Roma. Il Grifone infatti ha concretizzato uno scambio con la Roma, consegnando al tecnico Daniele De Rossi un rinforzo del calibro di Tommaso Baldanzi. L'affare si è chiuso grazie all'inserimento del giovane Lorenzo Venturino, classe 2006 passato ai giallorossi in prestito con diritto di riscatto fissato sui 7 milioni di euro.

Il Grifone quindi ha puntellato il proprio centrocampo grazie all'innesto dell'ex Empoli ma ha piazzato anche un colpo in difesa. Il Genoa infatti ha chiuso anche per Nils Zatterstorm, classe 2005 prelevato dallo Sheffield United. Il giovane svedese è arrivato proprio ieri sera in Italia ed è pronto a legarsi al suo nuovo club, con cui sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto.

Notizie incoraggianti per i rossoblu, che domenica pomeriggio riprenderanno il proprio percorso in campionato. Il Genoa, reduce dal pareggio conquistato in casa del Parma, alle 15 se la vedrà contro il Bologna, atteso al Ferraris in una gara delicatissima. L'obiettivo del Grifone sarà chiaramente quello di proseguire nel solco della continuità, puntando al quinto risultato utile consecutive e magari anche ad una vittoria che potrebbe risultare pesantissima in ottica salvezza.