Genoa-Atalanta è De Rossi vs Palladino, Il Secolo XIX: "Tecnici della scossa"
Sfida fra subentrati domani al "Ferraris". Il Genoa di Daniele De Rossi sfiderà l'Atalanta di Raffaele Palladino in una gara molto importante per i traguardi delle due contendenti. E proprio ai tecnico rossoblù e nerazzurri è dedicato il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "De Rossi-Palladino tecnici della scossa, domani l'incrocio".
