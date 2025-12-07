"Gol per il vertice", Il Messaggero in taglio alto: "Gasperini chiede di più alla Roma"
La Roma vuole rispondere all'Inter. Oggi pomeriggio a Cagliari la truppa di Gian Piero Gasperini sfiderà i rossoblù di Pisacane per cercare di riconquistare la vetta della classifica dopo il successo di ieri sera dei nerazzurri sul Como per 4-0. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Gasperini chiede di più alla Roma: 'Gol per il vertice'".
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
