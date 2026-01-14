Guai in zona scudetto, Il Gazzettino: "L'Inter perde Calha, Napoli senza Conte"
"L'Inter perde Calha, Napoli senza Conte": titola così questa mattina in prima pagina - e, più nello specifico, in taglio alto - Il Gazzettino. Problema muscolare per il turco, che potrebbe rientrare a metà febbraio contro la Juventus. Il tecnico azzurro, squalificato dopo per quanto avvenuto nel big match contro la squadra di Chivu, starà fuori per due turni.
Le due principali candidate per lo scudetto torneranno in campo oggi, per i recuperi della 16^ giornata (turno giocato in contemporanea con la Supercoppa Italiana). Alle 18.30 il Napoli riceverà la visita del Parma, mentre alle 20.45 l'Inter giocherà a San Siro contro il Lecce.
