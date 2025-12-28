I bianconeri vincono a Pisa, QS in prima pagina: "Juve di forza, Spalletti è lì"
"Juve di forza, Spalletti è lì": questo è il titolo più importante della prima pagina di oggi del QS. Kalulu-Yildiz: 2-0 al Pisa, la Signora irrompe in zona Champions: attualmente si trova al terzo posto in classifica a quota 32, anche se ha 2 partite in più rispetto ad Inter, Milan e Napoli (le altre squadre nei primi 4 posti).
Si parla proprio della capolista in taglio alto, con il titolo riportato di seguito: "Chivu, test Dea per prendere davvero il volo: c'è la ThuLa". Grande voglia di riscatto dopo la sconfitta in Supercoppa, oltre che il desiderio di difendere il primato.
Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
