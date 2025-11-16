Il Mattino titola: "Calciatori-FIFA, lotta agli infortuni"
"Calciatori-FIFA, lotta agli infortuni", scrive Il Mattino nelle sue pagine interne. Il sindacato dei giocatori e la federazione internazionale dettano le regole per provare a ridurre i guai fisici: 21 giorni di stop tra le stagioni, minimo 72 ore di recupero tra due gare.
Verrà anche istituito un fondo per gli atleti che non riescono a recuperare gli stipendi arretrati.
Spazio al mercato: "Mosse Napoli, Atta e Mainoo". Emergenza a centrocampo, no agli svincolati ma a inizio gennaio va chiuso il primo colpo. Piste calde con il Manchester United e l’Udinese in attacco ancora voci per il prestito di Chiesa
Editoriale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l'ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
