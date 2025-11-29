Il Romanista in apertura: "Più siamo meglio stiamo. Koné punta il Napoli"

"Più siamo meglio stiamo". E' questo il titolo che Il Romanista dedica al match di domani tra i giallorossi e il Napoli all'Olimpico. Aspettando aiuti dal mercato, Gasperini lavora e trova nuove risorse. Dopo Baldanzi, anche Ghilardi ed El Shaarawy. La Roma cresce, gioca e vince.

In un altro titolo, parlando proprio della partita, il quotidiano si sofferma sulla formazione: "Koné punta il Napoli". E anche El Aynaoui non ha lesioni.