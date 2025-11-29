Il Romanista in apertura: "Più siamo meglio stiamo. Koné punta il Napoli"
TUTTO mercato WEB
"Più siamo meglio stiamo". E' questo il titolo che Il Romanista dedica al match di domani tra i giallorossi e il Napoli all'Olimpico. Aspettando aiuti dal mercato, Gasperini lavora e trova nuove risorse. Dopo Baldanzi, anche Ghilardi ed El Shaarawy. La Roma cresce, gioca e vince.
In un altro titolo, parlando proprio della partita, il quotidiano si sofferma sulla formazione: "Koné punta il Napoli". E anche El Aynaoui non ha lesioni.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
2 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile