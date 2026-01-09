L'apertura de La Repubblica è sul pari tra Milan e Genoa: "Finale pazzo a San Siro"

"Finale pazzo a San Siro, pari tra Milan e Genoa". È questo il titolo scelto oggi da La Repubblica per la sua prima pagina, dedicata in parte all'1-1 andato in archivio ieri sera a San Siro. L'ex rossonero Colombo sblocca il match con la girata vincente nel primo tempo, poi nella ripresa succede di tutto: prima gol annullato a Pulisic per un tocco di mano, poi il pareggio di Leao al 92' e infine, al 99', il rigore sbagliato da Stanciu che cestina il colpaccio della squadra di De Rossi.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha commentato così la prestazione dei suoi in conferenza stampa: "La partita è stata un test per capire come migliorare nel percorso che stiamo facendo. Il Genoa ha fatto un'ottima partita, abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli. E non devi avere fretta di fare gol, ma devi aspettare il momento giusto. Nella ripresa abbiamo avuto alcune occasioni. Su alcune è stato bravo il loro portiere, su altre imprecise noi. Poi, dopo l'1-1, avevamo quattro minuti per creare azioni portando la palla in area. La squadra è stata meravigliosa nel provare a vincere la partita".