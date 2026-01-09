Genoa, punto insperato a San Siro. Il Secolo XIX in apertura: "Rabbia per il rigore"

Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sul Genoa, tra le protagoniste dei posticipi del diciannovesimo turno di campionato. Il Grifone ha raccolto un punto pesante contro il Milan, bloccato sul punteggio di 1-1 nella gara di San Siro. Una sfida che si è aperta proprio nel segno dei liguri, trascinati nel primo tempo dal gol di Lorenzo Colombo, calciatore di proprietà del Milan che ha scelto di non esultare di fronte al pubblico di fede rossonera.

Il Diavolo dopo un primo tempo altalenante si è rifatto sotto nella ripresa, pareggiando grazie a Pulisic prima dell'intervento del Var, che ha annullato la rete per un fallo di mano. Il Milan però ha spinto fino al gol dell'1-1, siglato da Rafael Leao al novantaduesimo. Nonostante tutto il Genoa ha avuto una nuova chance per passare avanti, complice un calcio di rigore conquistato dopo un fallo piuttosto discusso di Bartesaghi ai danni di Ellertsson.

Un penalty però fallito da Stanciu, che ha sparato in tribuna il pallone del definitivo 1-2. Tanto rammarico dunque per la formazione di De Rossi, che avrebbe potuto chiudere il girone d'andata con 18 punti in caso di un bottino pieno. Il Genoa invece ha fatto un piccolo passo in avanti, guadagnando un punto utile per arrivare a quota 16 e mantenendo invariato il +3 sulla zona retrocessione.