Il Genoa ferma Allegri, la prima pagina di QS: "Frenata Milan, l'Inter scappa"

Il Milan non riesce a tenere il passo dell'Inter, uscita con i tre punti dalla sfida del Tardini con il Parma, e si allontana dai cugini in vetta: ora il distacco è di tre punti, mentre il Napoli si trova a una distanza di quattro. I rossoneri non riescono a vincere contro il Genoa a San Siro e non vanno oltre l'1-1, con il pareggio raggiunto in pieno recupero dal gol di Leao: "Frenata Milan, l'Inter scappa", sintetizza QS nel titolo di apertura presente oggi in prima pagina.

Il taglio alto è invece dedicato all'Inter e alla super sfida di domenica sera contro il Napoli: "Chivu al top, tutto gira a mille. La sfida al Napoli vale doppio". Appuntamento domenica sera a San Siro.

Di spalla c'è spazio anche per il mercato di Roma e Juventus ("Roma-Raspadori vicininissimi, pressing Juve per Chiesa") e per il pareggio dello Zini tra Cremonese e Cagliari ("Un super Vardy non basta alla Cremonese").