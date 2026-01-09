Napoli, trattative bloccate. Il Mattino fa il punto sugli azzurri: "Lucca frena il mercato"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio anche al Napoli, che non si è ancora mosso nel mercato di riparazione. Le trattative in casa azzurra infatti sembrano frenate dalla mancata cessione di Lorenzo Lucca, che potrebbe lasciare a breve gli azzurri. L'ex Udinese non ha convinto nemmeno contro il Verona e i rumors di mercato aumentano. La cessione del centravanti appare fondamentale, visto che il Napoli non si muoverà per un nuovo innesto se non dopo un suo addio.

Lucca avrebbe aperto ad una destinazione italiana, visto che preferirebbe rimanere in Serie A optando per Roma o Lazio piuttosto che per una squadra straniera. Il Napoli quindi dovrebbe prima concretizzare la cessione e poi optare per un sostituto, pronto a dare una mano a Hojlund e Lukaku in avanti. La ricerca del Napoli però potrebbe condurre anche ad un esterno visto che anche Noa Lang, di fronte ad una mega offerta in arrivo, potrebbe salutare gli azzurri.

A centrocampo invece resta l'idea Goretzka, un'ipotesi suggestiva ma ancora piuttosto lontana. Da capire anche il futuro di Marianucci, difensore che ha trovato poco spazio in questa stagione e che è conteso da Torino e Cremonese. Un mercato d'attesa per il Napoli, che specialmente nelle ultime due settimane del mese potrebbe piazzare colpi in entrata quanto in uscita.