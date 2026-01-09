La Juventus sogna il colpo di mercato, La Stampa: "Assalto a Bernardo Silva"
La Juventus pensa al colpo Bernardo Silva. A lanciare la notizia di mercato ci pensa oggi La Stampa in prima pagina: "La Juve punta in alto, assalto a Bernardo Silva", titola il quotidiano torinese in un box presente nel taglio alto.
Oltre a Federico Chiesa e Guido Rodriguez (proseguono i contatti con Liverpool e West Ham), la dirigenza bianconera avrebbe dunque messo il mirino anche sul 31enne mancino spagnolo che a fine stagione sarà svincolato dal Manchester City. L'obiettivo è di provare a bloccare il giocatore a parametro zero in vista di giugno e anticipare la concorrenza, anche se La Stampa non esclude un possibile tentativo delle Vecchia Signora già per il mese di gennaio.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
