La Juventus sogna il colpo di mercato, La Stampa: "Assalto a Bernardo Silva"

La Juventus pensa al colpo Bernardo Silva. A lanciare la notizia di mercato ci pensa oggi La Stampa in prima pagina: "La Juve punta in alto, assalto a Bernardo Silva", titola il quotidiano torinese in un box presente nel taglio alto.

Oltre a Federico Chiesa e Guido Rodriguez (proseguono i contatti con Liverpool e West Ham), la dirigenza bianconera avrebbe dunque messo il mirino anche sul 31enne mancino spagnolo che a fine stagione sarà svincolato dal Manchester City. L'obiettivo è di provare a bloccare il giocatore a parametro zero in vista di giugno e anticipare la concorrenza, anche se La Stampa non esclude un possibile tentativo delle Vecchia Signora già per il mese di gennaio.