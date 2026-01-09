Il Cagliari riacciuffa la Cremonese. L'Unione Sarda in apertura: "La favola di Trepy"

"Cagliari, la favola di Trepy". Titola così in prima pagina il quotidiano L'Unione Sarda, che si sofferma sul pareggio ottenuto dai rossoblu a Cremona. La formazione di Pisacane ha subito un doppio svantaggio allo Zini, dove la Cremonese è riuscita a sbloccare il punteggio con Johnsen per poi raddoppiare con Vardy alla mezz'ora. Un doppio colpo durissimo per il Cagliari, che nella ripresa è riuscito a rispondere ai grigiorossi trovando la via del pareggio.

I sardi infatti prima hanno accorciato le distanze con Adopo e poi sono riusciti a firmare il 2-2 con Trepy, calciatore cresciuto nel vivaio rossoblu e in gol all'esordio in Serie A. Una soddisfazione immensa per il diciannovenne, che ha regalato un punto pesantissimo al Cagliari. La formazione di Pisacane infatti è riuscita a rialzarsi dopo il ko subito in casa contro il Milan, portandosi a quota 19 in classifica e con un buon margine sul terzultimo posto.

Il Cagliari infatti è rimasto a +6 sul Verona, in attesa dei prossimi impegni di campionato. Il girone di ritorno dei sardi scatterà dal Ferraris, dove lunedì 12 gennaio la formazione di Pisacane sarà ospite del Genoa in un posticipo dal sapore di salvezza previsto alle 18.30. Una sfida dove il Cagliari cercherà nuova continuità, con il chiaro obiettivo di portare a casa altri punti.