Il Milan e Allegri sono sempre più distanti. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Gelo"

"Gelo" è la parola con cui il Corriere dello Sport apre oggi la sua prima pagina, dedicata a Massimiliano Allegri e alla sua permanenza al Milan che appare sempre più lontana: "Decide Allegri. Max e il Milan sono sempre più distanti. E Cardinale dov'è? Rapporti complicati con Furlani e Ibra: la Champions piò chiarire il futuro. Prima la qualificazione, poi il confronto sul progetto: tanti equivoci sul tavolo. Voci su Italiano e D'Amico. La Nazionale resta la grande tentazione", si legge.

A fondo pagina trova invece spazio la serata di Champions League e, soprattutto, la partita bella e discussa tra Bayern Monaco e Real Madrid che alla fine ha premiato i bavaresi: "Il Bayern e l'arbitro eliminano il Real. Champions, Kean batte 4-3 i Blancos. Rosso a Camavinga. Festa Arsenal", che conquista la semifinale eliminando lo Sporting Lisbona.

Tra i temi toccati c'è anche l'Europa e la Conference League che questa sera vedranno in campo Bologna e Fiorentina, entrambe chiamate alla rimonta: "Bologna e Viola, caccia all'impresa. A Birmingham Berna, Castro e Rowe provano a ribaltare l'1-3 dell'Aston Villa. Gud all'assalto del Crystal Palace: si riparte da 0-3".