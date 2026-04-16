Conte, visita ai detenuti di Poggioreale. Il Mattino apre: "Rinascere dagli errori"
C'era un ospite speciale ieri tra i detenuti di Poggioreale: il tecnico del Napoli Antonio Conte. La visita del tecnico del Napoli ai detenuti del carcere trova oggi spazio sulla prima pagina de Il Mattino: "Conte con i detenuti: 'Rinascere dagli errori'. Il tecnico azzurro nel carcere di Poggioreale", il titolo scelto dal quotidiano.
L'iniziativa rientra nel progetto "Pensieri di libertà" promosso dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli: "L'ormai iconico messaggio 'ammà faticà' di Conte diventato il mantra del quarto scudetto del Napoli - ha evidenziato il direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo Raffaele Picaro, come riportato dall'ANSA - oggi in questa sala davanti a tanti giovani che hanno scelto scorciatoie diverse da quelle del lavoro, deve risuonare come il monito della giusta strada da percorrere per la rieducazione sociale".
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