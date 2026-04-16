Champions, Real ko e fuori con il Bayern. La Repubblica: "L'anno nero dei blancos"

Non è andata come si aspettava Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid avrebbe voluto assistere ad una remuntada e tenere alto il nome delle forze spagnole in Champions League dopo l'eliminazione scottante del Barcellona, invece il Bayern Monaco ha dimostrato la sua superiorità non appena si è ritrovato in 11 contro 10 per l'espulsione (somma di ammonizioni) di Camavinga.

Blancos dunque sbattuti fuori per il 4-3 di Monaco e il 6-4 complessivo, tenendo conto dell'andata. "L'anno nero del Real Madrid", il titolo in taglio alto e in prima pagina su La Repubblica: la squadra di Alvaro Arbeloa - che rischia di saltare - è rimasta tagliata fuori da tutte le competizioni e a mani vuote quest'anno, tenendo conto del -9 in Liga che con ogni probabilità vedrà il Barcellona diventare campione di Spagna.