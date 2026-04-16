Bayern più forte, è semifinale Champions. Corriere della Sera: "Real Madrid fuori"
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È stata una partita da fuochi d'artificio, l'Allianz Arena ha dato spettacolo ieri sera nel ritorno dei quarti di Champions League con il Real Madrid a tentare in ogni modo di riaprire il discorso qualificazione in semifinale. Dopo aver chiuso il primo tempo sul 3-2 dei blancos, verso il finale del match ha pesato il doppio giallo di Camavinga che ha lasciato la squadra di Arbeloa in 10 contro 11, Luis Diaz e Olise hanno dato la mazzata finale 4-3.
"Bayern più forte, Real Madrid fuori", titola il Corriere della Sera in taglio alto stamane, riassumendo l'esito dell'incontro: con un risultato complessivo di 6-4 è Kompany a volare al turno successivo, al contrario di Arbeloa che ora rischia anche il posto.
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