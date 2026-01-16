Il Milan passa a Como, Allegri resta a -3 dall'Inter. QS: "Rabiot al Max, il Milan c'è"
"Rabiot al Max, il Milan c'è". È questo il titolo di apertura scelto oggi da QS per la sua prima pagina dedicata al Milan, reduce dall'importante successo di Como che riporta i rossoneri a tre punti di distanza dalla capolista Inter. Al Sinigaglia decidono il rigore trasformato da Nkunku e la doppietta del francese, che ribalta l'iniziale vantaggio di Kempf: "Doppio Adrien ribalta il Como (1-3): Diavolo a -3 dall'Inter".
Di spalla si parla invece dell'attacco della Juventus e dell'idea Mateta per il dopo Vlahovic ("Juve, pressing a tutto campo. Idea Mateta dopo Mingueza"). In altri due box si parla dell'Atalanta, in campo questa sera a Pisa ("Atalanta a Pisa per avvicinarsi alla zona Champions. Raspadori parte dalla panchina"), e dell'impatto di Pio Esposito nella sua prima stagione all'Inter ("Solo gol pesanti, Pio Esposito è una certezza. Il 20enne centravanti sulle orme di Vieri. E adesso Gattuso lo aspetta in Nazionale").
