Il Milan tenta il sorpasso in vetta, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Il Diavolo addosso"
"Il Diavolo addosso" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il Milan a Cagliari nell'anticipo della 18esima giornata di Serie A tenta il sorpasso in vetta. Allegri convoca Fullkrug per la prima volta e ritrova Leao. Sul mercato la tentazione è Kim.
Calciomercato - "La Roma vede Raspadori, la Lazio vende Castellanos": Taty al West Ham per 30 milioni di euro, la Lazio di Lotito si prepara al mercato. L'azzurro pronto a lasciare l'Atletico Madrid per Gasp. Cancelo intanto può tornare all'Inter: c'è l'ok dall'Arabia, ora la palla passa al terzino portoghese.
Editoriale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro