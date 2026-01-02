Il calciomercato degli ex, Il Gazzettino: "Alla Juventus può tornare Federico Chiesa"

"Il calciomercato degli ex. Alla Juventus può tornare Federico Chiesa" scrive Il Gazzettino nella sua sezione sportiva odierna. Scatta quest'oggi la sessione invernale del calciomercato e, come in estate, si guarda in particolare a elementi conosciuti.

La Juventus potrebbe aprire il calciomercato dei ritorno con Federico Chiesa, nome che sarebbe stato suggerito da Luciano Spalletti a Damien Comolli, dirigente abituato a lavorare con gli algoritmi. Proprio la Juve lo aveva ceduto al Liverpool, dopo un anno e mezzo potrebbe esserci un clamoroso ritorno.

Anche l'Inter batte la pista dei ritorni. I nerazzurri sono sulle tracce di Joao Cancelo. L'esterno vorrebbe rientrare dopo l'esperienza in Arabia, non è in buoni rapporti con Simone Inzaghi, e Marotta sta trattando con l'Al Hilal.