Allegri per la vetta sfida il Cagliari, QS in apertura: "Milan, l'anno della svolta"

Allegri per la vetta sfida il Cagliari, QS in apertura: "Milan, l'anno della svolta"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:38
Antonio Parrotto

"Milan, l'anno della svolta" scrive il QS in apertura quest'oggi. Il club rossonero pronto ad inaugurare il 2026 con l'anticipo della 18esima giornata di Serie A contro il Cagliari. Allegri per l'occasione ritrova Rafa Leao, pronto a giocare dall'inizio, con Fullkrug convocato per la prima volta che invece comincerà dalla panchina.

Calciomercato - "Juve su Chiesa e Frattesi. Roma, Zirkzee e Raspadori": oggi si apre il calciomercato, previsti tanti movimenti con tanti ritorni dall'estero. I bianconeri cercano un colpo sugli esterni e uno in mezzo al campo. Rivoluzione in attacco invece per la Roma di Gasperini.

L'esonero - Ufficiale l'esonero di Enzo Maresca al Chelsea. "Maresca lascia il Chelsea: nel futuro c'è il City?". "Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi: "Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi traguardi resteranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il contributo dato alla società" hanno scritto i Blues annunciando la separazione dal tecnico italiano.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
