Allegri per la vetta sfida il Cagliari, QS in apertura: "Milan, l'anno della svolta"

"Milan, l'anno della svolta" scrive il QS in apertura quest'oggi. Il club rossonero pronto ad inaugurare il 2026 con l'anticipo della 18esima giornata di Serie A contro il Cagliari. Allegri per l'occasione ritrova Rafa Leao, pronto a giocare dall'inizio, con Fullkrug convocato per la prima volta che invece comincerà dalla panchina.

Calciomercato - "Juve su Chiesa e Frattesi. Roma, Zirkzee e Raspadori": oggi si apre il calciomercato, previsti tanti movimenti con tanti ritorni dall'estero. I bianconeri cercano un colpo sugli esterni e uno in mezzo al campo. Rivoluzione in attacco invece per la Roma di Gasperini.

L'esonero - Ufficiale l'esonero di Enzo Maresca al Chelsea. "Maresca lascia il Chelsea: nel futuro c'è il City?". "Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi: "Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi traguardi resteranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il contributo dato alla società" hanno scritto i Blues annunciando la separazione dal tecnico italiano.