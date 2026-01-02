La nuova idea del Grifone. Il Secolo XIX: "Artem Dovbyk è un'opzione per il Genoa"

Il Secolo XIX oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio anche al mercato del Genoa. Il club rossoblu cerca nuovi rinforzi anche in attacco, dove nelle ultime ore sarebbe emersa anche la candidatura di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino sembra ormai destinato a partire anche perché il tecnico romanista Gasperini sta puntando forte su Raspadori e Zirkzee, che toglierebbero ulteriore spazio all'ex Girona.

Dovbyk ha parecchie offerte dall'estero ma vorrebbe rimanere in Italia, dove il Genoa chiaramente lo accoglierebbe a braccia aperte: da non sottovalutare il legame con Daniele De Rossi, che nell'estate 2024 volle puntare forte sull'ucraino e che potrebbe essere l'incentivo giusto per aprire un prestito al Genoa. Intanto a centrocampo sempre dalla Roma si valuta Pisilli ma il Grifone tiene d'occhio pure Mandragora, in uscita dalla Fiorentina.

Torna d'attualità il nome di Rodrigo Becao, difensore in uscita dal Fenerbahce che potrebbe rientrare in Italia. La Juventus invece almeno per adesso avrebbe imposto uno stop alla cessione di Perin, che aveva già raggiunto un accordo con i rossoblu accettando anche una riduzione dell'ingaggio. Il Genoa quindi valuta nuovi profili per la porta, con Mandas che figura tra le prime opzioni seguito da Livakovic del Girona e Jorgensen del Chelsea.