Voglia d'impresa. L'Unione Sarda in apertura: "Luci alla Domus per Cagliari-Milan"

"Luci alla Domus per Cagliari-Milan". Titola così in prima pagina il quotidiano L'Unione Sarda, che si sofferma sul calcio e sull'anticipo della diciottesima giornata previsto proprio questa sera. Il Cagliari cerca una nuova impresa dopo quella della scorsa settimana, che è coincisa con il successo in rimonta in casa del Torino. Gli uomini di Pisacane questa sera ritroveranno il proprio pubblico, a cui vorranno certamente regalare una nuova gioia.

Il Cagliari avrà nuovamente a disposizione Mina ma confida anche nelle potenzialità di Kilicsoy, centravanti autore di un gol pregievole contro il Toro. Il Cagliari cerca nuovi punti per smuovere la classifica, che al momento vede i sardi al quattordicesimo posto con 18 punti, sei in più rispetto alla zona retrocessione. Inoltre, il Cagliari è reduce da tre risultati utili consecutivi in casa, dove non perde da oltre due mesi.

D'altro canto il Milan vorrà dare continuità dopo il 3-0 rifilato al Verona, che ha permesso agli uomini di Max Allegri di volare a quota 35 e tenere il secondo posto. Un nuovo successo del resto regalerebbe la vetta quantomeno momentanea ai rossoneri, che potrebbero tenere il primato per due giorni in attesa di Inter-Bologna, posticipo in programma domenica sera a San Siro.