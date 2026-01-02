Gasp ritrova la Dea. L'Eco di Bergamo in apertura: "Atalanta pronta a sfidare la Roma"

L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sull'Atalanta, che inauguerà il 2026 con un big match. La Dea infatti domani sera sarà protagonisti di un anticipo emozionante, previsto a Bergamo contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Un ritorno suggestivo quello del tecnico piemontese, che ritroverà i nerazzurri da avversario dopo aver vissuto un lunghissimo ciclo durato quasi dieci anni.

Una notte dalle emozioni forti tanto per il club quanto per l'allenatore, che ha raccolto parecchie soddisfazioni a Bergamo, culminate nella conquista dell'Europa League nel maggio 2024. Gasp alla New Balance Arena affronterà un'Atalanta ferita, che ha concluso il 2025 con un ko interno contro l'Inter. La gara contro la Roma quindi sa anche di riscatto per la Dea, che ha intenzione di risalire verso le zone europee della classifica.

22 i punti conquistati dai nerazzurri, leggermente in ritardo rispetto alla griglia della coppe. Discorso ampiamente diverso per la Roma di Gasperini, a caccia del secondo successo di fila dopo il 3-1 rifilato al Genoa. I giallorossi, quarti a quota 33 ma con tre lunghezze di ritardo dal primo posto, sono in piena lotta per lo Scudetto, il grande sogno che il Gasp sta coltivando nella Capitale.