Attento Gasp, la Dea vuole farti la festa. Corriere di Roma: "E la Lazio va su Samardzic"

"Attento Gasp, la Dea vuole farti la festa" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. Dopo la partita del cuore di De Rossi all'Olimpico col suo Genoa ecco quella di Gasperini che torna a Bergamo dopo nove anni di soddisfazioni e successi, con una Europa League vinta, tre finali di Coppa Italia e soprattutto cinque qualificazioni in Champions.

Le qualificazioni in Europa hanno fruttato al club, insieme alla valorizzazione e alla cessione di giocatori, centinaia e centinaia di milioni. Gasp però ora cerca punti con la Roma e aspetta Raspadori, acquisto ormai ai dettagli.

E intanto si sblocca il calciomercato della Lazio: "Castellanos va al West Ham, parte l'assalto a Samardzic". Sarri aspetta il 'suo' Napoli, sfida domenica alle 12.30 e i primi colpi sul mercato. Il Taty va in Premier per 30 milioni .