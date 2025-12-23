Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Napoli vince la Supercoppa Italiana, il Corriere dello Sport titola: "SuperNapule è"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:08Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

"SuperNapule è" titola oggi il Corriere dello Sport al centro dalla sua prima pagina all'indomani del successo del Napoli in finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna: "Trionfo di Conte. Scudetto e Supercoppa come Maradona: i campioni stendono il Bologna (2-0). Meraviglia Neres: due gol per la storia. Che festa a Riyadh. Finale dominata: il brasiliano firma l'1-0 e poi fa il bis su errore di Ravaglia. De Laurentiis: 'Ci divertiamo ancora'. La gioia di Antonio: 'Conta solo chi vince'".

"Sicuramente chi vince alla fine rimane, due anni fa il Napoli aveva perso la finale di Supercoppa contro l'Inter però in pochi se lo ricordano - le parole del tecnico azzurro ai microfoni di Mediaset -. Ai ragazzi ho detto che abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo vinto la semifinale contro una grande squadra come il Milan però nel calcio alla fine conta chi vince. Nessuno va a guardare chi era la finalista, lo dice uno che ne ha perse tante da calciatore ma anche da allenatore e quelle mi hanno reso molto cattivo da questo punto di vista. Quando perdi sicuramente la cattiveria aumenta e cerchi di non rivivere quei momenti che sono brutti perché sai benissimo di arrivare in finale dopo un grande percorso però poi devi mettere la ciliegina. Devo fare i complimenti al Bologna che ormai è una realtà del calcio italiano, è stato un avversario molto competitivo".

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?