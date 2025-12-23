Il Napoli vince la Supercoppa Italiana, il Corriere dello Sport titola: "SuperNapule è"

"SuperNapule è" titola oggi il Corriere dello Sport al centro dalla sua prima pagina all'indomani del successo del Napoli in finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna: "Trionfo di Conte. Scudetto e Supercoppa come Maradona: i campioni stendono il Bologna (2-0). Meraviglia Neres: due gol per la storia. Che festa a Riyadh. Finale dominata: il brasiliano firma l'1-0 e poi fa il bis su errore di Ravaglia. De Laurentiis: 'Ci divertiamo ancora'. La gioia di Antonio: 'Conta solo chi vince'".

"Sicuramente chi vince alla fine rimane, due anni fa il Napoli aveva perso la finale di Supercoppa contro l'Inter però in pochi se lo ricordano - le parole del tecnico azzurro ai microfoni di Mediaset -. Ai ragazzi ho detto che abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo vinto la semifinale contro una grande squadra come il Milan però nel calcio alla fine conta chi vince. Nessuno va a guardare chi era la finalista, lo dice uno che ne ha perse tante da calciatore ma anche da allenatore e quelle mi hanno reso molto cattivo da questo punto di vista. Quando perdi sicuramente la cattiveria aumenta e cerchi di non rivivere quei momenti che sono brutti perché sai benissimo di arrivare in finale dopo un grande percorso però poi devi mettere la ciliegina. Devo fare i complimenti al Bologna che ormai è una realtà del calcio italiano, è stato un avversario molto competitivo".