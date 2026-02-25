Inter fuori dalla Champions, il Corriere dello Sport in apertura: "Tramuntada"
"Tramuntada": titola così questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport. Champions, delusione enorme: disastro Inter, il Bodo vince anche a San Siro (1-2). Chivu fuori dai playoff: altro che remuntada. Pasticcio di Akanji: l'ex milanista Hauge colpisce ancora. Evjen raddoppia, Bastoni accorcia. Dalle due finali in tre stagioni al clamoroso crollo.
Spazio ad un'altra italiana nella massima competizione europea, nel titolo proposto dal quotidiano in taglio basso: "Juve, vale 15 milioni". C'è il Galatasaray allo Stadium (21). Lucio per l'impresa: riparte dal 2-5.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l'unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Inter fuori dalla Champions, cosa c’entra il 5-0 e perché è una pessima notizia per chi insegue in A
Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
