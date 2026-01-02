Inter in attesa. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Cancelo d'Oro lascia l'Al Hilal"

"Cancelo d'Oro". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul calciomercato. Uno dei nomi più caldi è quello di Joao Cancelo, pronto a lasciare l'Al Hilal nonostante un ingaggio da 18 milioni di euro. Il difensore vuole il Barcellona ma l'Inter, che cerca un terzino dopo gli infortuni di Dumfries e Darmian, potrebbe inserirsi nella corsa. Una sola condizione: il club saudita dovrebbe coprire l'ingaggio del portoghese.

JUVENTUS - In prima pagina anche la Juventus, alla ricerca di rinforzi soprattutto a centrocampo. Il club bianconero ormai da qualche settimana è sulle tracce di Xaver Schlager, calciatore austriaco di proprietà del Lipsia. Un affare che la Juventus potrebbe stringere a stretto giro, con l'intento di regalare un nuovo rinforzo al tecnico Luciano Spalletti.

ROMA E LAZIO - Il mercato però coinvolge anche Roma e Lazio, pronte a un derby tutto capitolino per Raspadori, in uscita dall'Atlético Madrid. I giallorossi sembrerebbero più avanti rispetto ai biancocelesti, alla ricerca di un rinforzo di spessore complice l'uscita di un big. Castellanos infatti lascerà l'Italia per trasferirsi in Premier League, visto che il West Ham ha messo sul piatto 30 milioni per il suo cartellino ed è pronto ad accogliere l'attaccante.