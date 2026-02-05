Inter in semifinale di Coppa Italia, il Corriere dello Sport apre: "Bonny&Chivu"

"Bonny&Chivu": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. L'Inter vuole tutto: si prende anche la semifinale di Coppa Italia. Batte il Torino 2-1 e affronterà Napoli o Como. L'ex Parma realizza l'1-0 e Diouf firma il raddoppio, Cristian lancia i baby Kamate (assist) e Cocchi. Inutile il gol di Kulenovic.

Si parla sempre della coppa nazionale, con il seguente titolo: "Lucio, il piano Juve". Stasera in campo a Bergamo (21) per la sfida con l'Atalanta. Subito le firme di Yildiz e McKennie, poi si parlerà del rinnovo di Spalletti. Entro l'inizio di marzo il vertice per trattare e impostare il nuovo progetto. David guida l'attacco contro Palladino, Gatti e Koopmeiners dall'inizio.