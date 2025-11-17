Italia, che incubo la Norvegia. Il Messaggero in prima pagina: "A San Siro finisce 1-4"

Anche il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola in prima pagina si concentra sulla dura sconfitta subita dall'Italia. Gli azzurri infatti hanno chiuso il percorso di qualificazione al Mondiale con un duro ko, subito contro la Norvegia. La nazionale norvegese, dopo il successo conquistato per 3-0 a Oslo nel primo scontro diretto, è riuscita a fare anche meglio a San Siro, dove è passata con un largo 1-4.

Un successo pesantissimo per la Norvegia, che ha chiuso al primo posto e soprattutto a punteggio pieno nel Girone I conquistando un pass per la prossima Coppa del Mondo. Discorso completamente diverso per l'Italia, che ancora una volta dovrà passare dai play-off per tenere vivo il sogno Mondiale. Il Ct Gattuso in ogni caso ha chiesto scusa ai tifosi, consapevole del fatto che gli azzurri hanno subito una vera e propria umiliazione.

L'Italia adesso attenderà il nome della propria avversaria negli spareggi, che si saprà soltanto dopo il sorteggio di giovedì. L'avversario più scomodo per la semifinale, che si giocherà in Italia il 26 marzo in quanto gli azzurri saranno teste di serie, sarà senza dubbio la Svezia anche se l'Italia potrebbero beccare pure l'Irlanda del Nord, la Romania, la Macedonia del Nord o il Galles.