Italia, vittoria facile in Estonia, Il Gazzettino in taglio alto: "Ma il Mondiale resta lontano"
Tre punti che però non garantiscono la speranza di lottare per il primo posto nel girone. L'Italia si è imposta 3-1 in Estonia mentre la Norvegia ha travolto 5-0 Israele ipotecando di fatto la qualificazione diretta ai Mondiali. Gli azzurri invece dovranno conquistarsi la seconda piazza che vale i playoff. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "Italia, vittoria facile in Estonia ma il Mondiale resta lontano".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Kean, prima il sesto gol nelle ultime 4 gare poi il dolore alla caviglia: verso il forfait con Israele
Serie B
Serie C
Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Calcio femminile