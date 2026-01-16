Italiano batte l’Hellas e vince dopo 2 mesi. Il Corriere di Bologna: “Sorriso ritrovato”

Il Bologna soffre ma torna a vincere in campionato dopo due mesi dall'ultima volta (0-3 all'Udinese datato 22 novembre scorso) e lo fa battendo al Bentegodi per 2-3 l'Hellas Verona.

Nel primo tempo i rossoblù vanno subito sotto grazie al bel tiro a giro di Gifr Orban ma ribaltano il match grazie al bellissimo gol di Orsolini - che non segnava dallo scorso 1 dicembre, a Odgaard e Castro. Nella ripresa l'autogol di Freuler riapre una partita che sembrava chiusa, con Ravaglia nel finale costretto a fare gli straordinari su Sarr. Con questi tre punti i rossoblu tornano ottavi a un punto dall'Atalanta e a tre dal Como.

Questo il commento di Vincenzo Italiano nel post match: "Abbiamo bisogno di mettere a posto diversi tasselli. A Como avevamo iniziato nel modo giusto facendo bene dietro per 60 minuti. Oggi abbiamo fatto bene lì davanti, non mi è piaciuto come abbiamo subito i gol, soprattutto il secondo che ha riaperto la gara. Ma sono contento: abbiamo avuto un blackout e fra Como e stasera abbiamo avuto segnali belli, non potevamo essere spariti".