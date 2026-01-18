Italiano contro la Fiorentina a lutto. Il Corriere di Bologna apre con le sue parole: “Commisso un padre”

Si è spento ieri all’età di 76 anni il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Nonostante il lutto, la gara tra Bologna e Fiorentina si disputerà regolarmente: una scelta condivisa dalla famiglia, come spiegato dal club viola, nel rispetto di quella che è sempre stata la più grande passione del presidente, il calcio. Tutte le squadre della Fiorentina scenderanno in campo per rendergli omaggio.

Emozione palpabile soprattutto per l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, che ha guidato la squadra viola per tre stagioni sotto la presidenza Commisso: "Tra noi c’era un legame profondo, quasi familiare, fatto di valori e umanità tipici della nostra terra", ha dichiarato.

La Fiorentina giocherà con il lutto al braccio, effettuerà il riscaldamento indossando una maglia commemorativa e, prima del fischio d’inizio, verrà osservato un minuto di silenzio.