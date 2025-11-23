Juve, a Firenze un altro pari. La Stampa: in taglio alto "Non basta l'effetto Spalletti"
Botta e riposta al "Franchi". La Juventus non va oltre l'1-1 sul campo della Fiorentina di Paolo Vanoli. Bianconeri avanti prima del risposo con Kostic ma ad inizio ripresa Mandragora Fima il pari. Un punto che non soddisfa i bianconeri che continuano a perdere contatto con la testa della classifica. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa: "Juve, a Firenze un altro pari, non basta l'effetto Spalletti".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile