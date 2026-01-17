Bournemouth pigliatutto. Il Messaggero: "Tiago Pinto va dalla Lazio per Mandas"
"Bournemouth pigliatutto. Non è solo su Toth e Rayan, obiettivi della Lazio. Adesso Tiago Pinto bussa a Formello per Mandas" scrive Il Messaggero in edicola quest'oggi soffermandosi sulle mosse del Bournemouth dell'ex ds giallorosso Tiago Pinto che si incrociano con le mosse del club laziale.
E Lotito ha chiesto 20 milioni di euro per cedere il portiere. Gli inglesi stanno spendendo e spandendo, va bene anche un prestito oneroso con obbligo di riscatto, purché sia un titolo definitivo. I soldi potrebbero servire per un altro secondo fra Stankovic e Bento.
