Dalle stelle al Chievo in D, L'Arena: "Douglas Costa, Maicon e gli altri: dai grandi stadi alla provincia"

"Douglas Costa, Maicon e gli altri: dai grandi stadi alla provincia" scrive L'Arena. Da Los Angeles alla Serie D. Dalla Juventus al Chievo Verona in interregionale. Douglas Costa, esterno brasiliano che ha indossato in carriera maglie prestigiose come quella del Bayern Monaco, ha detto sì alla proposta del Chievo Verona.

Si tratta di un'operazione "ponte" di grande fascino: terminata l'esperienza italiana, infatti, il brasiliano volerà in Arabia Saudita per giocare i successivi due anni all'Al Ittifaq, di proprietà di Pietro Laterza come il Chievo, dove raggiungerà Mario Balotelli.

Non è il primo caso di grandi campioni che sul viale del tramonto scelgono delle operazioni affascinanti e all'apparenza strane. Il brasiliano Maicon ad esempio, dopo una carriera con Monaco, Inter, Manchester City è andato a giocare al Sona in Serie D.