Milan, Maignan a vita. Per lui pronto un contratto fino al 2031
Il Milan blinda la propria porta: Mike Maignan è pronto a legarsi ai colori rossoneri fino al 2031. Dopo una trattativa durata due anni e il rischio di un addio in estate direzione Chelsea, il portiere francese ha scelto di proseguire il progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, rivelatosi decisivo nel convincere il numero sedici a restare a Milano.
L'accordo economico prevede un ingaggio da top player: 5,5 milioni di euro fissi che, grazie ai bonus, possono toccare i 7 milioni, pareggiando lo stipendio di Rafa Leao. Superati gli ultimi dettagli sulle commissioni, la firma sancirà ufficialmente il matrimonio tra "Magic Mike" e un club che lo considera ormai pilastro inamovibile. Lo riporta il Corriere dello Sport
