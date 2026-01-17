Mateta in bianconero. La Juventus prepara l'offerta

Ore frenetiche alla Continassa, dove l’asse tra Spalletti e il ds Ottolini sta delineando il futuro immediato della Juventus. Il focus del mercato si è spostato con decisione sulla ricerca di una punta centrale: il nome in cima alla lista è Mateta del Crystal Palace. L'attaccante francese spinge per il trasferimento immediato a Torino, mentre i bianconeri lavorano a un prestito con obbligo di riscatto per superare le resistenze del club inglese, che valuta il giocatore 30 milioni di euro.

In alternativa, restano vive le piste che portano a En-Nesyri, per il quale il Fenerbahce apre al prestito, e a Beto, profilo che piace anche al Napoli. Sul fronte difensivo, la Juventus ha invece "in pugno" Oscar Mingueza del Celta Vigo: il terzino è bloccato per giugno, ma si tenta l'anticipo a gennaio con un'offerta inferiore ai 4 milioni. Mentre la pista Chiesa sembra raffreddarsi, la dirigenza bianconera prova a sfruttare il momento di instabilità del Crystal Palace per regalare subito a Spalletti i rinforzi necessari per completare la rosa. Lo riporta Tuttosport.