Pessotto ricorda Vialli. La Stampa: "La nostra vita con Luca, un adorabile rompiscatole"

"Pessotto: 'I quiz, gli scherzi e gli scacchi. La nostra vita con Vialli, un adorabile rompiscatole'" scrive La Stampa in edicola quest'oggi. Intervista a Gianluca Pessotto, ex giocatore della Juventus. I due hanno condiviso lo spogliatoio in bianconero. Il ricordo a tre anni dalla scomparsa: “Un perfezionista, trascinava tutti”.

"Carismatico, perfezionista e... rompipalle!". Gianluca Pessotto lo dice, poi fa un sorrisone grosso così. Anche la terza delle tre definizioni scelte per raccontare il 'suo' Luca Vialli racchiude tutto l’affetto e la nostalgia tipica di chi ha avuto modo di condividere trionfi, emozioni e ostacoli.

"Carisma. Aveva questa qualità enorme: ti trascinava, gli bastava uno sguardo per coinvolgerti. Era un condottiero, uno di quei giocatori-punto di riferimento che nel bene e nel male ti guidano e ti fanno capire che sanno sempre dove andare, che basta seguirli" le parole di Pessotto.