Lazio, è polemica. Corriere di Roma: "Lotito: 'Un allenatore bravo valorizza i suoi giocatori'"

"Lotito: 'Un allenatore bravo valorizza i suoi giocatori'" scrive il Corriere di Roma in prima pagina. Le parole del presidente della Lazio a margine della presentazione dei due nuove acquisti biancocelesti: "Comando io, gli altri sono dipendenti. Sarri? Non è uno sprovveduto, non posso pensare non conosca un calciatore". È polemica aperta tra il club e il tecnico.

In prima pagina spazio anche alle vicende di casa Roma con Gasperini pronto a lanciare dal 1' minuto il nuovo arrivato Malen. Primo allenamento a Trigoria, subito contro la difesa titolare: Mancini, Hermoso e Ndicka. Malen ha scoperto la Roma e Gasperini ha apprezzato: l'olandese viaggia subito verso il debutto dal primo minuto, domani contro il Torino.

Il suo arrivo cambia le gerarchie nell'attacco giallorosso: vicino a lui scalpitano anche Bailey e Pellegrini, recuperato. Pronto pure Robinio Vaz, alternativa a gara in corso. Mercato: ora è caccia all'esterno offensivo.