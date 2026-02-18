Juve, manita dal Galatasaray. La Gazzetta dello Sport: "Così no. Figuraccia storica"

"Così no" è il titolo di apertura scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per la prima pagina dedicata alla Juventus, sconfitta ieri con un netto 5-2 contro il Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions League: "Juve, figuraccia storica in Champions - prosegue il quotidiano -. Bremer ko, Cabal espulso: il Galatasaray vince 5-2. Il 25 a Torino sarà dura qualificarsi agli ottavi. Spalletti: 'Passi indietro'. Liti nel tunnel di San Siro, stop a Comolli e Chiellini". Va ko anche l'Atalanta, battuta 2-0 in Germania dal Borussia Dortmund: "Playoff, un martedì nero. L'Atalanta cade ai playoff".

Di spalla trovano invece spazio le dichiarazioni rilasciate ieri da Alessandro Bastoni dopo i fatti di Inter-Juventus e alla vigilia della sfida in Norvegia contro il Bodo/Glimt: "Bastoni: 'Ho sbagliato'. Subito titolare dopo i veleni. Inter all'assalto del Bodo".

Questa sera scende in campo anche il Milan, che ospita il Como a San Siro nel recupero della 24esima giornata di Serie A: "Rincorsa Milan, si gioca il sogno scudetto. Allegri: 'Niente distrazioni'".